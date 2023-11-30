«Боится своих жертв»: психолог раскрыл характер ночного охотника на людей из Норильска

Неизвестный нападает на прохожих по ночам с ножом в Норильске. Уже известно о двух пострадавших — 45-летнем мужчине и 65-летней женщине, об этом сообщил SHOT .

Мужчину преступник пырнул ножом в спину около дома, а после прохожие обнаружили израненную пожилую женщину. Сейчас она в больнице. Все силы полиции брошены на поимку злоумышленника, но есть опасения, что это не последние жертвы ночного охотника на людей.

Психолог Артур Вафин рассказал, что поймать маньяка будет непросто, потому что на данный момент о нем мало что известно.

«По сведениям, которые сейчас есть у СМИ, психологический портрет маньяка составить довольно трудно, так как портрет составляется по разным характеристикам. Однако мы можем предположить, что нападения совершает мужчина. Редко, когда женщина нападает на случайного мужчину, незнакомца», — рассказал Вафин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Скорее всего, продолжил психолог, нападавший боится своих жертв.

«Если бы это был не маньяк, а кто-то, кто тренировался на практике наносить ножевые ранения, например, боевой киллер, то он вряд ли нападал бы сзади. Нападение сзади говорит о том, что преступник боится своих жертв. Вопрос в том, получает ли он этого удовольствие или действует инстинктивно, например, в состоянии психоза или под воздействием наркотиков? В этом придется разобраться следствию», — заключил собеседник издания.

Ранее мы сообщали, что Ангарский маньяк может попытаться сбежать из тюрьмы.