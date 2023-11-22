«Действует в периоды обострений»: психиатр считает, что Ангарский маньяк может попытаться сбежать из тюрьмы
Психиатр Соловьева объяснила, почему Ангарский маньяк совершал зверские убийства
Фото: [DMITRY DMITRIYEV/EPA/ТАСС]
Михаил Попков, также известный как Ангарский маньяк, получил к двум пожизненным срокам еще 10 лет колонии в рамках нового дела о трех убийствах. Всего на счету мужчины числятся уже более 80 жертв.
Ранее убийцу признали вменяемым, хотя некоторые эксперты диагностировали у него гомицидоманию — непреодолимое влечение к убийствам.
Не вооружен, но опасен
Психиатр Надежда Соловьева рассказала, чем характеризуется это заболевание, и почему Ангарский маньяк так опасен.
«Человек получает патологическое удовольствие и имеет болезненное влечение к убийствам. Обычно расстройство рассматривается в рамках парафилий — половых извращений. Пациент действует в периоды обострений. Когда активная фаза сменяется неактивной, он становится более сдержанным», — объяснила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По мнению Соловьевой, Ангарский маньяк может попытаться сбежать из тюрьмы во время очередного обострения или вести себя неадекватно.
«Но в местах заключения имеются врачи, которые могут использовать необходимые препараты, чтобы не допустить инцидентов», — подчеркнула собеседница.
Фото: [СК РФ]
Превзошел Чикатило
История многолетних зверств Михаила Попкова прогремела на всю страну. Серийный убийца орудовал в городе Ангарск Иркутской области. Работал оперативным дежурным в отделении милиции, но уволился, как только получил звание младшего лейтенанта. Позже устроился в частное охранное предприятие и подрабатывал извозом и рытьем могил. Был женат.
Попков действовал с 1992 по 2010 год, а преступления нередко совершал в форме милиционера и на служебном транспорте. Как удалось позднее выяснить следствию, на некоторые вызовы по своим же убийствам он выезжал вместе со следственной группой — пока коллеги осматривали место происшествия, маньяк проверял, не оставил ли никаких зацепок.
Выйти на след убийцы помогла ДНК-экспертиза. Биоматериалы, оставшиеся на телах изнасилованных жертв, привели правоохранителей к Попкову. На тот момент он занимался перепродажей автомобилей, а задержан был в поезде, когда ехал во Владивосток за очередной машиной.
По своей жестокости и количеству нападений Попков превзошел даже знаменитого «коллегу» Андрея Чикатило. Когда суд приговорил преступника к пожизненному лишению свободы за 22 убийства, тот признался еще в 60 аналогичных случаях. На дальнейшую судьбу маньяка это уже не повлияло — ему назначили еще один пожизненный срок.
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