«Боятся, что без них все посыплется»: выяснилось, почему бизнесменам сложно завести семью

Все чаще россияне стали открывать собственный бизнес. На этом можно хорошо заработать, проявить себя в качестве руководителя и обеспечить себя всем необходимым. Но часто предприниматели так заняты, что у них не остается времени на личную жизнь, в том числе на семью.

Бизнес-эксперт и предприниматель Руслан Зейналов поделился своим опытом совмещения бизнеса и семьи. Он рассказал, как научился ставить семью в приоритет и какие инструменты помогли ему в этом.

«Знаю предпринимателей с успешными проектами, которые хотят наверстать упущенное в семье. Кто-то даже не заводит семью и откладывает на потом — боится, что без него все посыплется. Я и сам пропустил момент, когда заговорил мой младший сын», — рассказал Зейналов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, свою проблему он решил через автоматизацию бизнеса.

«С помощью специальных программ бизнес автоматизирует найм сотрудников, контроль качества, отгрузку товара, привлечение инвестиций и многое другое. Это защищает от неожиданных проблем», — пояснил собеседник издания.

Зейналов объяснил, как работает автоматизация на примере отдела контроля качества. Здесь она позволяет ускорить работу предприятия и освобождает время, которое можно потратить на семью.

«Руководитель не должен перепроверять товар самостоятельно и следить за всем, что происходит. Для этого нанимают отдельного сотрудника, который работает по четкому скрипту: проверяет работу других сотрудников и качество конечного продукта», — заключил бизнес-эксперт.

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