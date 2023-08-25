«Бояться нужно не Меркурия»: о каком опасном явлении предупреждают астрологи

Астролог Евгения Гордеева рассказала, почему не нужно бояться ретроградного Меркурия, о котором так много говорят последнее время.

По ее словам, есть множество других астрологических явлений, которых людям стоит опасаться.

«Меркурий — самая нейтральная и безобидная планета. Он отвечает за общение, технику, документы и транспорт. Планета движется очень быстро, поэтому бывает ретроградной три-четыре раза в год. Часто мы даже не замечаем его влияния», — пояснила Гордеева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Астролог отметила, что Меркурий вызывает небольшие трудности в общении между людьми, приводит к поломкам техники и потере важных документов. Она также посоветовала быть внимательнее на дорогах — риск аварий также возрастает в это время.

«А вот по-настоящему глобальные катастрофы обычно приносит ретроградный Плутон. Эта планета отвечает за разрушения и приводит к серьезным бедствиям, потому что долгое время стоит в одной и той же точке — примерно два года», — предупредила собеседница издания.

Переход Плутона в ретроградное состояние начался уже весной этого года. Именно с ним астрологи связывают вспышки опасных болезней, многочисленные пожары и рост конфликтов между людьми.

Ранее мы рассказывали другие подробности о влиянии ретроградного Меркурия на людей.