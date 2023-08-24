«Не стоит начинать новые дела»: астролог предостерегла россиян в период ретроградного Меркурия

Многих людей, которые увлекаются астрологией, волнует известное и загадочное явление, даже ставшее причиной шквала мемов — ретроградный Меркурий. Астролог Мила Шакун рассказала, чего ждать в этот период и как он изменит повседневную жизнь россиян.

Специалист отметила, что ретроградный Меркурий не так страшен, как о нем говорят. По ее мнению, это явление «демонизируют» из-за роста популярности астрологии.

«Оно происходит четыре раза в год по три недели, и мы в это время живем спокойно. Меркурий влияет только на некоторые сферы жизни: документы, общение, транспорт и технику. Глобальных бедствий и смертей ожидать точно не стоит», — пояснила Шакун в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы издания, астрология никогда не дает четких прогнозов и не отрицает свободы воли. Она подчеркнула, что люди сами управляют своей жизнью.

«Однако в период ретроградного Меркурия не стоит начинать новые дела, покупать новую технику или машину, а также выходить на новую работу. Вместо этого наладьте утраченные контакты, чините технику и займитесь делами, которые давно откладывали на потом», — пояснила Шакун.

Астролог добавила, что в этот период нужно быть внимательным и собранным, потому что ретроградный Меркурий вносит в жизнь небольшой беспорядок.

Ранее мы рассказывали о других особенностях этого астрологического явления. Например, для студентов и школьников ретроградный Меркурий — это возможность повторить ранее пройденный материал. Браться за новые учебники в этот период эксперты не советуют.