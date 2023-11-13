«Боятся покупать»: риелтор раскрыл, почему вилла Меладзе не продается

«Тут нужно анализировать ситуацию в целом. Когда я продаю вторичную недвижимость, я всегда жду неделю и смотрю, были ли звонки и показы. Потом снижаю еще. Можно снизить до 280 миллионов и посмотреть, будет ли интерес. Нужно анализировать ситуации: либо звонков нет из-за цены, либо это просто невостребованная недвижимость», — заключил собеседник издания.