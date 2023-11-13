«Боятся покупать»: риелтор раскрыл, почему вилла Меладзе не продается
Риелтор Крылов назвал риски при покупке виллы Константина Меладзе
Фото: [Михаил Терещенко/ТАСС]
Константин Меладзе в безуспешных попытках продать свою шикарную виллу в Крыму снизил цену сразу на 11 миллионов рублей, об этом сообщает Mash. Теперь желающие могут приобрести дом не за 300 миллионов, а всего за 289.
По слухам, он боится национализации элитного объекта недвижимости.
Мы попросили риелтора Романа Крылова оценить шансы на скорую продажу уютного дома Константина Меладзе.
«Такой дорогой продукт всегда неоднозначный в любые времена, а учитывая, что Крым — это ближняя точка к Украине, люди могут думать, что есть некоторые риски. Люди, скорее всего, боятся покупать за такую сумму недвижимость», — рассказал Крылов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Снижение цены не всегда становится выходом из ситуации, уверен эксперт.
«Тут нужно анализировать ситуацию в целом. Когда я продаю вторичную недвижимость, я всегда жду неделю и смотрю, были ли звонки и показы. Потом снижаю еще. Можно снизить до 280 миллионов и посмотреть, будет ли интерес. Нужно анализировать ситуации: либо звонков нет из-за цены, либо это просто невостребованная недвижимость», — заключил собеседник издания.
Ранее риелтор рассказал, почему Макс Покровский* не может продать свою квартиру.
*признан в РФ иноагентом