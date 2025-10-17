Бойца СВО, оборонявшего рубеж четыре месяца, обнаружили живым и невредимым
Под Оренбургом нашли живым бойца СВО, четыре месяца удерживавшего лесополосу
Военнослужащий из Оренбургской области, которого считали пропавшим без вести, был обнаружен живым спустя четыре месяца. Об этом информировало издание «Илецкая защита».
Согласно сообщению, летом 2025 года военнослужащий принимал участие в штурме одной из лесополос. После этого боевой путь солдата прервался, и о его дальнейшей судьбе долгое время ничего не было известно, что стало основанием для официального признания его пропавшим без вести. Неожиданная весть пришла только в сентябре, когда боец сам вышел на связь.
Выяснилось, что все прошедшие месяцы военнослужащий вместе с сослуживцем героически удерживал стратегически важную лесопосадку, невзирая на экстремальные условия. Как рассказал солдат, их позиция простреливалась противником, что делало крайне опасным даже сбор пшеницы с близлежащего поля для пропитания. Единственным источником воды была дождевая.
Несмотря на то что подкрепление прибыло примерно через неделю, приказа на отход с занимаемой позиции так и не поступило, и бойцы продолжали оборону. За проявленные стойкость и мужество командование представило оренбургского бойца к государственной награде.
