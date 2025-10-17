Бойца СВО, оборонявшего рубеж четыре месяца, обнаружили живым и невредимым

Военнослужащий из Оренбургской области, которого считали пропавшим без вести, был обнаружен живым спустя четыре месяца. Об этом информировало издание «Илецкая защита».

Согласно сообщению, летом 2025 года военнослужащий принимал участие в штурме одной из лесополос. После этого боевой путь солдата прервался, и о его дальнейшей судьбе долгое время ничего не было известно, что стало основанием для официального признания его пропавшим без вести. Неожиданная весть пришла только в сентябре, когда боец сам вышел на связь.

Выяснилось, что все прошедшие месяцы военнослужащий вместе с сослуживцем героически удерживал стратегически важную лесопосадку, невзирая на экстремальные условия. Как рассказал солдат, их позиция простреливалась противником, что делало крайне опасным даже сбор пшеницы с близлежащего поля для пропитания. Единственным источником воды была дождевая.

Несмотря на то что подкрепление прибыло примерно через неделю, приказа на отход с занимаемой позиции так и не поступило, и бойцы продолжали оборону. За проявленные стойкость и мужество командование представило оренбургского бойца к государственной награде.

