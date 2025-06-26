Бойца СВО отказались отправить домой для ухода за сыном после смерти его жены

Военнослужащий, участвующий в спецоперации, не может попасть домой после смерти жены, несмотря на наличие несовершеннолетнего сына. Об этом рассказал телеграм-канал Baza.

Военный родом из Донецка. Он еще в 2022 году подписал контракт с Минобороны, до этого он три года был в рядах народной милиции республики. У его супруги случился инсульт, после чего она умерла. Это произошло еще в 2024 году. У пары остался 12-летний сын, поэтому военнослужащий имеет право на досрочное увольнение из рядов ВС РФ, чтобы заботиться о ребенке. Вместо этого он снова попал на передовую. Сам боец утверждает, что ему предложили забрать с линии соприкосновения с врагом тела погибших, а тем временем включили в штурмовой отряд.

«Родные военного пытаются добиться его возвращения, но говорят, что военная прокуратура не реагирует на жалобы», — указал микроблог.

Военнослужащий уже успел получить ранение, а мальчик, который находится без родителей, испытывает сильный стресс. Пока его воспитанием занимаются родственники.

Ранее сообщалось, что Илия Гукежев, студент Курского университета, который был удостоен медали «За спасение погибавших» из рук президента России Владимира Путина, трагически погиб, пытаясь помочь раненой девочке, пострадавшей от украинского беспилотника. Парень приехал навестить родителей и оказать им помощь. В это время дроны ВСУ стали наносить удары.