Стало известно, как погиб награжденный Путиным курский студент Гукежев

Илия Гукежев, студент Курского университета, который был удостоен медали «За спасение погибавших» из рук президента России Владимира Путина, трагически погиб, пытаясь помочь раненой девочке, пострадавшей от украинского беспилотника. Обстоятельства его смерти стали известны благодаря интервью его сестры Дианы Минаевой, которое она дала агентству РИА Новости .

По её словам, беспилотный летательный аппарат нанес удар по транспортному средству, находившемуся рядом с домом Гукежева, когда тот приехал навестить своих родителей. В автомобиле в этот момент находилась семья с двумя детьми. В результате нападения родители и один ребенок погибли сразу.

Илья и его родители заметили, что девочка ещё жива. Они вытащили её из-под обломков и перенесли во двор. Илья побежал вызывать скорую помощь, пытаясь поймать сигнал.

Когда девочку занесли в дом, они попытались оказать ей первую помощь. В этот момент беспилотник совершил второй удар по дому, вызвав два мощных взрыва, как сообщила Минаева.

«Илюши не стало. Нашу маму контузило, отца ранило, девочка также не выжила», — рассказала сестра студента.

Ранее сообщалось, что боец из Забайкалья Виктор Бондаренко во время боев в зоне СВО пропал со связи с родственниками на целый месяц. После того, как он все-таки связался с семьей, выяснилось, что он потерял обе ноги после подрыва на мине. Жена искалеченного бойца рада, что он остался жив, сейчас военнослужащий проходит реабилитацию.