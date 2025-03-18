В населенном пункте Суджа в Курской области, освобожденном на минувшей неделе российскими военными, бойцы из подразделения «Ахмат» нашли зажигалку, которая принадлежала одному из военнослужащих Вооруженных сил Украины. На нее была нанесена необычная надпись.

Напомним, 13 марта ВС России освободили Суджу в Курской области от ВСУ. Это был единственный пункт региона, занятый украинцами с 6 августа.

Снимок обнаруженного предмета был опубликован в телеграм-канале Аида, командира отряда специального назначения.

На корпусе зажигалки можно увидеть изображение военного пилота, а также надпись на украинском языке: «Ты веришь в призраков?».

Руководитель отряда кратко прокомментировал обнаруженный предмет: «Тебе лучше знать». Он сообщил, что этот предмет принадлежал солдату Вооруженных сил Украины, который был уничтожен во время операции по освобождению Суджи.

Ранее сообщалось, что в оккупированной боевиками Судже пенсионеры были вынуждены воровать лекарства из аптек, чтобы выжить.