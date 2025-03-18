Жители Суджи, находящиеся на оккупированной территории, были вынуждены искать способы получения медикаментов, поведала в беседе с ТАСС пожилая местная жительница, которая была эвакуирована в Курск. По ее словам, без лекарств она не смогла бы выжить.

Напомним, что после того, как российские военные освободили Суджу, из зоны боевых действий были эвакуированы 465 человек.

«Мы запаслись [лекарствами] еще в августе месяце. <…>. Рядом была аптека, кому что надо — через окно лазали», — призналась пенсионерка.

В ходе проверки по базе данных о поиске родственников было установлено, что женщину разыскивают. Сотрудники МЧС помогли пожилой женщине связаться с ее невесткой и внуком — единственными оставшимися у нее близкими людьми. Ее сын скончался в Судже в марте от осколочного ранения во время очередной атаки боевиков.

«Он у меня усыновленный был, один единственный», — добавила эвакуированная.

Напомним, 13 марта ВС России освободили Суджу в Курской области от ВСУ. Это был единственный пункт региона, занятый украинцами с 6 августа.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ признали вину в нападении на Суджу.