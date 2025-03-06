Участники СВО с позывным Ясс и Кавани месяц отбивали позицию у противника в Курской области, находясь без ротации. Об этом пишет RT.

Ясс из Северной Осетии и дагестанец Каванио — друзья и бойцы спецназа «Ахмат». Как они рассказали военкору RT Владу Андрице, что встали на защиту Курской области еще в самом начале вторжения украинских войск в регион. Ранее товарищи служили в Артемовске.

Однако одна из самых сложных миссий состоялась в курском приграничье. По словам Ясса и Каванио, они на протяжении месяца бились за позицию, оставаясь без ротации. Перекресток пришлось брать штурмом вдвоем под минометным огнем противника.

За час сослуживцы из «Ахмата» могли отразить до 110 вражеских снарядов во время удержания позиции «Лагерь» близ трассы Курск — Суджа. В итоге все прошло успешно.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ заставило бойцов плыть через ледяной Днепр в футболках и без оружия.