Командование ВСУ заставило безоружных бойцов форсировать Днепр

Стало известно об очередном зверстве со стороны командиров ВСУ. По словам пленного, командиры решили, что девять бойцов смогут занять российские позиции, если переплывут Днепр и закрепятся на том берегу. При этом Конолош уточнил, что река была ледяной, ведь на дворе стояла осень. Требовалось преодолеть не меньше 350 метров.

По словам собеседника RT, военные отправились выполнять приказ. Реку пересекали в одних футболках, без бронежилетов и оружия. В итоге сильное течение принесло украинцев прямо к российским военным. На тот момент после заплыва выжили далеко не все, а после сошествия на берег и вовсе завязался бой. Конолош уточнил, что спастись удалось лишь двоим.

Сам Александр Конолош уроженец Закарпатской области. В ВСУ попал по мобилизации. Был на миссиях в Харьковской и Херсонской областях, но в сентябре 2024 года сдался в плен во время штурма поселка Крынки. Боец не жалеет, что принял решение выйти из боя и сложить оружие.

Ранее сообщалось, что сдавшийся в плен боец ВСУ Артем Рудницкий заявил, что командиры расстреливали своих подчиненных.