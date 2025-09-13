Бойцы СВО голосуют за будущее Подольска с передовой и в тылу

Участники специальной военной операции активно участвуют в выборах в Совет депутатов Подольска, используя современные цифровые возможности и традиционное голосование.

Бойцы на передовой воспользовались системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ), чтобы отдать свои голоса за кандидатов, от которых зависит будущее их родного округа.

Один из военнослужащих подчеркнул значимость процесса. По его словам, бойцам важно оставаться вовлеченными в жизнь родного округа. Голосование — это возможность выразить мнение и поддержать тех, кто будет принимать решения о будущем Подольска.

Еще одним ярким примером гражданской сознательности стал пулеметчик с позывным «Пумба», который находится на Херсонском направлении. В ходе краткосрочного отпуска он специально пришел на избирательный участок в гимназию №7 вместе с матерью, чтобы лично проголосовать.

Глава городского округа Григорий Артамонов отметил удобство и доступность дистанционного голосования.

«Даже на передовой наши подольские ребята не остаются в стороне — бойцы СВО уже воспользовались ДЭГ и сделали свой выбор. Дистанционное электронное голосование доступно круглосуточно — удобно и просто!», — сказал Артамонов.

Напомним, выборы депутатов в Совет депутатов проходят с 12 по 14 сентября. Голосования проводятся в Балашихе, Дмитрове, Лыткарино, Подольске, Фрязино, Шатуре и Электростали, а также в закрытом административно-территориальном образовании Молодежный.

