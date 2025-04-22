Бойцы СВО получат письма, выброшенные на свалку в Нижнем Новгороде

Координационный центр по поддержке военнослужащих, базирующийся в Доме народного единства, займется доставкой писем бойцам спецоперации, которые были найдены на свалке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает телеграм-канала учреждения.

Как уточнили представители организации, послания будут отправлены на передовую вместе с ближайшим гуманитарным конвоем. В публикации подчеркивается важность завершить начатое дело, «которое кто-то бросил».

«Координационный центр по поддержке военнослужащих, действующий на базе Дома народного единства, доставит и передаст треугольники с добрыми пожеланиями лично в руки нижегородским военнослужащим», — говорится в сообщении.

В Доме народного единства отметили, что это послания от молодого поколения, которые имеют большое значения для бойцов СВО. Они написаны студентами одного из техникумов.

Ранее ученик одной из школ города Балашова Саратовской области Сергей Удальцов отправил бойцам СВО 2000 сувенирных ложек.