Бойцы СВО поздравили россиян с наступающими Новым годом и Рождеством

Участники специальной военной операции записали видеообращения к россиянам с поздравлениями к Новому году и Рождеству. В своих поздравлениях они выразили благодарность близким за поддержку и заботу. Видеообращения были предоставлены РИА Новости со ссылкой на информацию от Народного фронта.

Российские солдаты и офицеры выразили надежду на то, что их близкие, находящиеся в зоне боевых действий, вернутся домой с победой и в скором времени.

«Уважаемые земляки, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы все ваши братья, отцы и сыновья вернулись домой с победой. Победа будет за нами, мы победим», — обратился к россиянам боец СВО.

Военнослужащие первого стрелкового батальона 110-й гвардейской мотострелковой бригады Ордена Республики, являющиеся гражданами Российской Федерации, также поздравили соотечественников с наступающим 2025 годом. Они все выразили благодарность тем, кто ежедневно поддерживает их и заботится о них, включая матерей, отцов, жён и детей.

«Пусть этот год принесет вам много радости и исполнения желаний. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и гармонии во всем. Пусть каждый день будет наполнен яркими моментами и приятными сюрпризами», — добавил еще один боец.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поздравил 18-летнего гроссмейстера из Подмосковья Мурзина с победой на ЧМ по шахматам.