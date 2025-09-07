Бойцы «Востока» освободили от ВСУ Хорошее вблизи Днепропетровска
ВС России освободили село Хорошее вблизи Днепропетровска
Населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области освобожден российскими военными. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации в своей обновленной сводке.
Уточняется, что населенный пункт взяли под контроль силы группировки войск «Восток».
«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате наступательных действий освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области», — заявило оборонное ведомство в своем Телеграм-канале.
Ранее сообщалось о мощном пожаре на Майдане в Киеве после российского массированного удара, загорелось здание правительства Украины на Крещатике.