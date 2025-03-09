Бойцы ВС РФ поздравили российских женщин с 8 марта из трубы газопровода в Суджу

Героические российские бойцы после тяжелейшей спецоперации по проникновению в тыл противника в Судже по трубе газопровода не потеряли за 12 километров пути и при ширине трубы 1,4 метра чувство юмора и даже поздравили россиянок из-под земли с Международным женским днем 8 марта.

Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» публикует несколько первых уникальных видео, записанных россиянами внутри газопровода.

По информации, полученной от военнослужащих, все подразделения, которые прошли под землёй, успешно выполнили свою задачу и продолжают наступление. Остальные сведения не соответствуют действительности.

«Милые дамы поздравляем вас с праздником 8 марта из трубы. Оставайтесь всегда такими прекрасными, какими вы есть, и все у нас будет хорошо», — записали посдравительное видео российские бойцы.

Ранее сообщалось, что 8 марта, в Судже группа из 100 российских военнослужащих совершила нападение на позиции ВСУ. Они проникли в тыл противника по газопроводу «Уренгой-Помары-Ужгород», который Киев прекратил использовать для поставок газа в ЕС 1 января 2025 года.

Перед этим российские штурмовые группы в течение нескольких дней проводили подготовку к этой операции. Они использовали управляемые авиационные бомбы (ФАБ с управляемым планирующим комплектом) для уничтожения позиций противника.