Солдаты российской армии продемонстрировали инновационные образцы наземных боевых беспилотных летательных аппаратов. Эти роботы могут быть оснащены реактивными противотанковыми гранатометами, пулеметами и другими видами вооружения, как сообщил военный корреспондент телеканала RT Максим аль-Тури.

По информации, предоставленной источниками, 1-я Славянская бригада, входящая в состав группировки «Центр», активно занимается разработкой и производством разнообразных моделей роботов. Эти машины уже успешно применяются в боевых условиях на Горловском и Красноармейском направлениях.

Сообщается, что военные из состава группировки «Центр» разработали около двух десятков моделей роботов, оснащённых различным вооружением, для решения широкого спектра задач.

«Роботы обеспечивают интенсивную огневую поддержку штурмовых групп. На них можно установить ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет „Утес“ и другое вооружение. Дальность действия этих машин достигает 15 км», — приводится в материале.

Также стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции уже были задействованы данные роботы, и они проявили себя наилучшим образом.

Ранее Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения дрона «Баба-Яга» ВСУ в Харьковской области.