Пленные бойцы ВС Украины рассказали военкору RT Саргону Хадая, как американские и французские наемники вылазили на миссии в Курскую область.

Один из пленных рассказал, что наемники передвигаются на пикапах, причем и французы, и американцы. Их слышно по громкой речи и перепутать невозможно. Судя по всему, иностранцев активно привлекают к участию в конфликте, включая в ряды ВСУ.

Напомним, что это уже не первая подобная информация. Ранее гражданин Новой Зеландии Джордан О`Брайан принимал участие в конфликте на стороне ВСУ. Он занимал место инструктора подразделений. За свои преступления в Курской области его привлекут к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что офицер ВС России Данилов рассказал, как боевики ВСУ собирались дойти до Курска и поджигали дома минометами.