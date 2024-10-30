Бойцы ВСУ вымогают деньги у родственников пленных

Из Украины активно поступают звонки о выкупе российских военнопленных, пишет сайт aif.ru . Мошенники в форме играют на чувствах родных, дают надежду на их возвращение и обещают якобы включить пленных в списки на обмен. За это аферисты из ВСУ требуют баснословные суммы.

Как в случае с любыми мошенниками, верить ушлым ВСУшникам нельзя. Они могут не только поманить жертву надеждой, но и пригрозить убийством пленного. Как отмечали РИА Новости родные российского военного Игоря Щеголеватого, собеседники с Украины пытались выудить миллион рублей за его жизнь. При отказе обещали пытать пленного, а записи скинуть в том числе и детям.

Звонки получали и другие граждане. Например, специалист по уголовным делам Дмитрий Аграновский. Он напомнил, что схемы мошенники проворачивают активно и речь не только об украинцах.

«Человек может не просто потерять деньги, но осложнить ситуацию с возвращением человека из плена <...> думаю, что все-таки это чья-то частная инициатива, а не государственная политика. Такая практика не несет никакой пользы украинскому режиму, у них тоже есть пленные в России», — отметил юрист.

Кроме того, в желании помочь близким и вызволить их деньгами из плена можно нарваться на уголовную статью самому, ведь официально финансирование ВСУ считается преступлением.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор намерен блокировать подозрительные звонки в мессенджерах.