Боксера из Норильска, сбившего насмерть подростка, арестовали

Боксера из Норильска, который сбил 14-летнюю девочку насмерть, заключили под стражу, сообщило РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Отмечается, что 25-летнего гражданина арестовали сотрудники Следственного отдела Норильска. В отношении него расследуется уголовное дело.

«Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», говорится в сообщении», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в СК России, смертельный инцидент произошел вечером 3 октября. Молодой человек на своем личном транспортном средстве двигался по улице Маслова. Во время движения спортсмен сбил на регулируемом пешеходном переходе 14-летнюю девочку. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

Отмечается, что ранее молодого человека лишили права управления ТС в связи с невыполнением требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате ДТП на трассе М5 под Луховицами.