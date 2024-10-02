Двое человек пострадали в результате ДТП на трассе М5 под Луховицами
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Серьезная авария произошла на федеральной трассе М-5 «Урал»: столкнулись сразу два грузовика и три легковых автомобиля, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Очевидцы ДТП сразу позвонили в Систему-112.
На место аварии приехали сотрудники Луховицкой специальной пожарно-спасательной части №229 ГКУ МО «Мособлпожпас», скорая помощь, сотрудники полиции и госавтоинспекторы.
Пострадавшим потребовалась помощь, в том числе, по деблокированию из машин.
Одна грузовая машина завалилась на проезжую часть. Произошел разлив топлива, поэтому пожарным и спасателям нужно было действовать максимально быстро, чтобы не допустить возгорания.
Два человека – 65-летний мужчина 19-летняя девушка получили травмы.
Их жизням и здоровью ничто не угрожает, от госпитализации оба отказались.
ДТП стало причиной огромной пробки со стороны Москвы, поэтому госавтоинспекторы организовали движение в обе стороны по соседней полосе.
Ранее сообщалось о том, что водителей предупредили о начале брачного сезона у лосей.