Боксера Усика задержали в Польше за превышение скорости, Киев готовит протест

Украинские СМИ сообщают подробности взятия под стражу в аэропорту польского Кракова боксера Александра Усика. По предварительной информации, спортсмен задержан за превышение скорости.

Ранее стало известно, что вечером во вторник, 17 сентября, боксёра из Украины Александра Усика арестовали в аэропорту польского Кракова. Об этом сообщили ряд украинских и польских СМИ, не уточнив причин ареста спортсмена. Жена украинского боксёра Александра Усика Екатерина прокомментировала в своем аккаунте в соцсетях задержание супруга, подчеркнув, что в этом нет ничего криминального.

На произошедшее в Польше незамедлительно отреагировали в Киеве. Несмотря на довольно поздний час, пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий заявил, что украинские власти намерены выразить протест Варшаве в связи с произошедшим с Усиком инцидентом.

Подробности произошедшего выясняются.