Боль в груди и повышенная утомляемость: чем опасна густая кровь и как это исправить

Порой человеку без медицинского образования сложно распознать начало опасного состояния. Не все симптомы могут быть понятны, но вполне реально следить за густотой крови. Это здорово повысит шансы не столкнуться с плохими последствиями.

Загустеть кровь может по разным причинам, но тут важно заметить это, чтобы не было трагедии. Например, из-за густой крови повышается риск образования тромбов. Распознать такое опасное состояние можно при порезе, когда крови практически не будет или начнет быстро сворачиваться.

«Также стоит обращать внимание на подушечки пальцев, если они сморщились, как после долгого нахождения в воде, то кровь загустела. Симптомами являются и головные боли, а еще быстрая утомляемость и тяжесть в грудной клетке», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-гематолог Валерий Семенов.

Специалист отметил, что еще кровь сгущается при недостатке воды в организме, поэтому в таких случаях часто хочется пить. Если вышеупомянутые признаки присутствуют, то следует обратиться к врачу. Однако можно снизить густоту крови самостоятельно. Для этого необходимо выпивать больше жидкости, но не нужно пить за один раз два литра.

«На килограмм веса человека должно приходиться около 30–40 миллилитров воды в сутки. Кроме того, воду необходимо пить в теплом виде, большую часть - в первой половине дня. С жидкостью не стоит перебарщивать, чтобы кровь не стала слишком жидкой, так как это, в свою очередь, может привести к отекам и повышению давления», - заключил эксперт.

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