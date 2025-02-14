Боль в костях оказалась одним из признаков развития рака

Врач-ревматолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Петр Глазунов рассказал «Газете.Ru» , что боли в костях могут указывать на развитие рака.

Боли в костях являются неспецифическим симптомом, негативной реакцией организма в ответ на метастазы и опухоли. Как отметил врач, сам скелет не способен болеть, но сигналы получает надкостница — слой соединительной ткани, покрывающая поверхность костей.

«Причины жалоб на боль в костях можно разделить по причине их происхождения. Первая – травмы, вторая — инфекционные воспалительные процессы (остеомиелит, туберкулез), третья — гематологические заболевания, например, известна боль в костях при лейкозах, четвертая причина — некоторые нарушения обмена веществ, например, дефицит кальция и фосфора», — рассказал врач.

По словам врача, боли в костях могут говорить о злокачественных и доброкачественных новообразованиях, а также метастазах рака на органах. Точные причины может определить только специалист. Обращаться следует к терапевту, травматологу-ортопеду, ревматологу и эндокринологу.

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