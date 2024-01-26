Более 10 изувеченных тел нашли на побережье Турции

На турецком побережье Средиземного моря находят множество тел, которые выбрасывает в разные части берега. Недавно очередные трупы вспыли на острове Кос, прилегающему к туристическому Бодруму, сообщает сайт aif.ru .

Самые популярные курорты Турции «засыпало» телами. Экстренные службы Турции лишь за последнюю неделю января выловили девять трупов неизвестных. Еще двоих обнаружили на острове Кос. Установить их личности сложно, так как некоторые конечности отсутствуют. У экспертов есть лишь предположение, что это сирийские беженцы.

Первый погибший нашелся 17 января без головы и руки, а на следующий день в местности снова подняли тревогу, выловив труп 9-летней девочки. Что с ними произошло неизвестно, но вскоре вопросов становилось больше, ведь последующие дни находили все новые и новые тела. Всего обнаружено 11 изувеченных трупов, с повреждениями и без конечностей. Пока удалось установить лишь личность местной студентки.

СМИ вспомнили, что 11 декабря 2023 году из Сирии и Ливана выдвинулся корабль с беженцами. 90 человек пытались выбраться в сторону райского Кипра. Однако рыболовный транспорт пошел ко дну, потопив, возможно, всех на борту.

«Предполагаемые сирийцы затонули на корабле зимой, соответственно, вода в море в это время достаточно прохладная. Поэтому, пребывая в соленом зимнем море, тела долгое время могут не подвергаться разложению», — рассказала aif.ru судмедэксперт высшей категории Светлана Проскурякова.

Отсутствие конечностей легко объяснимо: тела повредили морские животные, а раны быстро разошлись от соленой воды. Это привело к ускорению разложения.

Эксперты опасаются, что в Турцию из-за этих печальных новостей никто не поедет, опасаясь столкнуться с очередным телом в туристических зонах. Однако турагент Мария Титова пока не видит для этого предпосылок: спрос не падает, путевки охотно берут, так как летом будет дороже. Сейчас в Турции реально отдохнуть за 130 тысяч рублей на двоих, а летом придется выложить уже 200 тысяч рублей и больше.

Ранее сообщалось, что турагент дала советы по выгодной покупке билетов в Турцию.