Более 10 поджогов и взрывов совершили в Московском регионе за сутки

В субботу, 21 декабря, по Москве и области прокатилась волна взрывов и поджогов. В общей сложности было зарегистрировано более 10 происшествий.

Как сообщает ТАСС, все правонарушители признались, что действовали по заданию телефонных мошенников.

Сотрудники правоохранительных органов предупреждают, что злоумышленники из Украины через мессенджеры и специальные колл-центры склоняют российских граждан к преступлениям: поджогам отделений банков, МФЦ, полицейских машин.

Жертвами мошенников чаще всего становятся наиболее доверчивые и склонные к запугиванию люди: студенты. пенсионеры, безработные и люди с неуравновешенной психикой.

Поджигателей задерживают. Совершенные ими преступлению приравниваются к терактам. За это грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее сообщалось о том, что обманутый мошенниками мужчина поджег здание пункта полиции и суда в Одинцово.