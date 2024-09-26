Более 10 участков Блиновской под Костромой и в Алуште находятся под арестом

В Костромской области и Алуште арестованы земельные участки «королевы марафонов» Елены Блиновской. Такие подробности раскрыл в суде прокурор, передал корреспондент ТАСС.

Елена Блиновская заработала на продаже курсов не меньше четырех миллиардов рублей. В суде напомнили, что звезда интернета уклонялась от уплаты налогов на 906 млн рублей.

«Более 10 земельных участков, арестованных у Блиновской, расположены в Костромской области и Алуште», — сказано в материалах дела, зачитанных прокурором в суде.

Гособвинитель также озвучил адреса и кадастровые номера земельных участков.

Известно, что Блиновская погасила 230 млн рублей перед ФНС. Она собирается продолжать выплаты. Пока блогер остается в СИЗО.

Адвокат Блиновской Наталья Сальникова отмечала, что арест сняли с одной из квартир. Это позволит выплатить ФНС 90 млн рублей. При этом арест с автомобиля Lamborghini снять отказались.

Ранее сообщалось, что адвокат Пашаев опроверг информацию о задержании супруга Блиновской в зоне СВО.