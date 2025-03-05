Более 100 тыс. человек остались без света в Дагестане
В нескольких районах Дагестана произошло аварийное отключение электроснабжения
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В некоторых районах Дагестана произошло аварийное отключение электроснабжения, затронувшее более 100 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Главного управления МЧС по региону.
По информации ведомства, отключение произошло в 7:30 мск в Ботлихском, Цумадинском, Гумбетовском и Хунзахском (частично) района. В результате инцидента без света остались 120 населенных пунктов, включая более 87 тыс. домохозяйств и 106 социально значимых объектов.
Отмечается, что причиной отключения стал обрыв на линии электропередачи в районе подстанции «Тлох». Специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Всего на месте инцидента работают две бригады из шести сотрудников коммунального предприятия и две единицы техники.
Работу продолжает оперативный штаб, который отслеживает ситуацию и координирует восстановительные мероприятия. Ожидается, что электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки.
Ранее сообщалось, что в Кировском районе Махачкалы отменили режим контртеррористической операции (КТО).