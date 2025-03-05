В Кировском районе Махачкалы отменили режим КТО

Оперативный штаб Дагестана отменил режим контртеррористической операции (КТО), который был ранее введен в Кировском районе Махачкалы, сообщило РИА Новости.

Отмечается, что это решение принято начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан в связи с успешными действиями правоохранительных органов по ликвидации угрозы местным жителям.

Ночью на 5 марта в Кировском районе столицы республики в поселке Семендер ввели режим КТО из-за проведения оперативно-поисковых мероприятий. В ФСБ уточнили, что специалисты проверяли информацию о возможной подготовке к теракту неизвестными лицами.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) отметили, что в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы четыре боевика. Режим КТО перестал действовать в Кировском районе Махачкалы с 6:20 мск.

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