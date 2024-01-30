Более 12 тысяч жителей Подмосковья получат бесплатные путевки в санаторий в этом году

В этом году путевки в санаторий по региональной льготе смогут оформить порядка двенадцати тысяч жителей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной думы.

Известно, что на эти цели в бюджете региона предусмотрено свыше трехсот семидесяти миллионов рублей. Примечательно, что подмосковные льготники уже получили первые электронные путевки в санаторий.

Напоминаем, что с нового года информация о путевке направляется жителям в личный кабинет на региональном портале госуслуг. Приходить за получением бланка путевки больше не нужно, так как санатории теперь принимают льготников по направляемым им реестрам.

«Также дополнительно предусмотрено около 275 миллионов рублей на путевки для детей-инвалидов и их сопровождающих. Планируется, что в санаторий поедут порядка 3,7 тысяч детей», — рассказал Председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев приехал в подмосковный Красногорск с рабочим визитом, и проверил ход строительства Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля.