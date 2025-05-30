Более 120 человек эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Кузбассе
В Междуреченске пожилую женщину вынесли на простынях из пожара в доме
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В Междуреченске сотрудники ГИБДД эвакуировали жителей дома, охваченного огнем. Помощь потребовалась пенсионерке, которая не могла самостоятельно покинуть жилье, пишет VSE42.Ru.
Для эвакуации женщины использовали простыни в качестве импровизированных носилок. Полицейские вынесли пенсионерку из охваченного пламенем здания на улице Комарова. На помощь стражам порядка пришел один из жильцов дома.
По данным официального представителя МВД Ирины Волк, в результате оперативных действий удалось эвакуировать более 120 человек. Причину пожара выясняют.
Ранее сообщалось, что четыре человека, включая двух детей, погибли при пожаре в многоэтажке в Архангельской области.