Более 120 человек эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Кузбассе

В Междуреченске сотрудники ГИБДД эвакуировали жителей дома, охваченного огнем. Помощь потребовалась пенсионерке, которая не могла самостоятельно покинуть жилье, пишет VSE42.Ru .

Для эвакуации женщины использовали простыни в качестве импровизированных носилок. Полицейские вынесли пенсионерку из охваченного пламенем здания на улице Комарова. На помощь стражам порядка пришел один из жильцов дома.

По данным официального представителя МВД Ирины Волк, в результате оперативных действий удалось эвакуировать более 120 человек. Причину пожара выясняют.

Ранее сообщалось, что четыре человека, включая двух детей, погибли при пожаре в многоэтажке в Архангельской области.