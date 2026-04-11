Более 120 юных спортсменов: в Подольске стартовали всероссийские соревнования «Меткие биты»

В подмосковном Подольске 10 апреля дали старт Всероссийским соревнованиям по городошному спорту под названием «Меткие биты». Это уже четвертый раз, когда город принимает такой масштабный турнир. На открытие приехали более 120 юных спортсменов из разных регионов России.

Для Подольска эти состязания — не просто очередные старты, а дань уважения национальной спортивной традиции. Городошный спорт имеет здесь глубокие корни. После Великой Отечественной войны он получил мощный импульс к развитию, а подольская земля воспитала более двадцати мастеров спорта.

Особую символику придает тот факт, что современный Центр городошного спорта возродили на историческом месте — в спортивном комплексе «Труд». Объекту всего четыре года, но сегодня он считается одним из самых передовых в стране. Здесь есть все условия для проведения любых турниров — от локальных до общероссийских, что позволяет активно развивать этот вид спорта.

Турнир «Меткие биты» продлится до 15 апреля. Участников и зрителей ждут честная и напряженная борьба, яркие эмоции и зрелищные броски. Организаторы желают всем игрокам точных попаданий и заслуженных побед.

Ранее сообщалось, что активисты Подольска помогут жителям выбрать проекты городской среды.