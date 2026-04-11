В Подольске стартовал набор волонтеров для помощи с голосованием за благоустройство

В подольском молодежном центре «Территория будущего», расположенном в микрорайоне Кузнечики, 10 апреля прошла встреча активистов. Муниципальный координатор «Волонтеров Подмосковья» пригласила самых активных учащихся колледжей и школ округа, чтобы пополнить ряды добровольческого движения.

Главная задача на сегодня — регистрация волонтеров для участия в программе «Формирование комфортной городской среды». Штабу предстоит набрать более 100 человек. Добровольцы будут помогать местным жителям голосовать за проекты благоустройства — как в офлайн-формате, так и онлайн. Цель одна: чтобы в округе появлялось как можно больше современных общественных пространств.

Среди новобранцев — первокурсница колледжа Российского государственного университета туризма и сервиса Марина Володина. Девушка призналась, что коренная подольчанка и с детства мечтала помогать людям. Теперь у нее появилас такая возможность.

В планах организаторов — создать координационные советы в каждом колледже округа. Это позволит привлечь к голосованию как можно больше активной молодежи. Таким образом, подольские волонтеры помогут жителям внести свой вклад в благоустройство родного округа.

