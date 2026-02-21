Более 1200 рейсов обслужили аэропорты Москвы за сутки в условиях снегопада

Несмотря на продолжающийся в московском регионе третий день снегопада, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают принимать и отправлять рейсы, сообщает Telegram-канал « Говорит Росавиация ».

За 20 февраля воздушные гавани обслужили 1266 рейсов, из которых 651 был отправлен на вылет, а 615 — на прилет. Один самолет по решению экипажа совершил посадку на запасном аэродроме. В общей сложности отменено 25 рейсов, включая пять рейсов иностранных авиакомпаний.

По состоянию на 00:00 МСК 11 вылетов задержались более чем на два часа. Для обеспечения оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров в аэропортах задействован дополнительный персонал, а все службы работают в усиленном режиме.

Аэропортовые службы регулярно очищают взлетно-посадочные полосы и обрабатывают их противогололедными реагентами, чтобы обеспечить нормативный коэффициент сцепления и безопасность полетов. Безопасность пассажиров и регулярность авиасообщения остаются приоритетом для всех московских аэропортов.

