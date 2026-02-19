Пассажирам напомнили о правах при задержке и отмене авиарейсов

Неблагоприятные погодные условия способны повлиять на расписание авиаперевозок и привести к отменам либо длительным задержкам рейсов. В связи с этим в Роспотребнадзор напомнили о правах пассажиров и обязанностях авиакомпаний.

В ведомстве сообщили, что при изменениях в расписании перевозчик обязан своевременно информировать клиентов о ситуации. Если рейс отменен, существенно задержан, изменен маршрут или вылет осуществляется вне установленного расписания, отказ пассажира от перелета считается вынужденным. В таком случае гражданин имеет право потребовать возврата полной стоимости билета, даже если он был приобретен по невозвратному тарифу.

Деньги должны быть возвращены авиакомпанией либо уполномоченным агентом по месту оплаты билета или в иных пунктах, предусмотренных правилами перевозчика. При отмене или задержке рейса специалисты рекомендуют обратиться к представителю авиакомпании в аэропорту для получения отметки на билете или соответствующей справки. Для возмещения дополнительных расходов пассажиру необходимо направить перевозчику письменную претензию и приложить копии документов, подтверждающих понесенные убытки.

Кроме того, при задержке рейса пассажиры могут рассчитывать на ряд бесплатных услуг. Речь идет о хранении багажа, предоставлении комнаты матери и ребенка для семей с детьми до семи лет, обеспечении прохладительными напитками и горячим питанием при ожидании свыше четырех часов. Если задержка превышает восемь часов днем или шесть часов ночью, пассажирам обязаны предоставить размещение в гостинице. Организацию трансфера до места размещения обеспечивает аэропорт.

В случае отказа перевозчика удовлетворить законные требования граждане вправе обратиться в Роспотребнадзор. В ведомстве заявили о готовности оказать консультационную и практическую помощь в защите прав потребителей. Обращения принимаются через специальный раздел для граждан на официальном сайте службы, а также по телефону Единого консультационного центра: 8 (800) 555-49-43. Звонки по России бесплатны.

