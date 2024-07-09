Более 13 миллиардов рублей поступило в бюджет Подмосковья от аренды и продажи имущества с начала года
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С начала 2024 года в бюджеты органов местного самоуправления в Подмосковье от аренды и продажи имущества поступило более 13,2 миллиарда рублей из запланированных 24 миллиардов. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«На сегодняшний день собираемость доходов имущественного блока составила 55% плановых показателей, что на 1,93 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года. Большую часть суммы бюджет получил от продажи и аренды земли для индивидуального жилищного строительства, садоводства, а также для фермерского хозяйства», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
По ее словам, лидерами по данной работе в июне стали Химки, Балашиха и Одинцовский округ. По итогам полугодия в рейтинг вошли Павлово-Посадский округ, Домодедово и Клин.
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