Более 13 миллиардов рублей поступило в бюджет Подмосковья от аренды и продажи имущества с начала года

«На сегодняшний день собираемость доходов имущественного блока составила 55% плановых показателей, что на 1,93 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года. Большую часть суммы бюджет получил от продажи и аренды земли для индивидуального жилищного строительства, садоводства, а также для фермерского хозяйства», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.