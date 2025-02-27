Более 130 км дорог отремонтируют в Рязанской области в этом году
Свыше 200 км освещения вдоль дорог построили в Рязанской области
Фото: [Медиасток.рф]
В Рязанской области в течение нескольких лет привели в порядок участки наиболее оживленных трасс, школьные маршруты и мосты. Об этом сообщает 7info со ссылкой на главу региона Павла Малкова.
По словам губернатора, в Рязанской области построено свыше 200 километров освещения вдоль дорог. Также в текущем году в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано почти 140 км региональных дорог более чем в 10 муниципалитетах.
Он подчеркнул, что ремонт и строительство дорог в регионе стартует с наступлением благоприятной погоды. В первую очередь внимание будет уделяться въездам в Рязанской области.
Уточняется, что на данный момент ведется конкурсный отбор местных дорог, которые приведут в порядок в строительном сезоне 2025 года.
Ранее жителям Подмосковья рассказали о программе ремонта дорог на 2025 год.