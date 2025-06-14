Более 1300 человек, летевших в Россию, застряли в ОАЭ из-за атаки Израиля на Иран

В результате атаки Израиля на Иран более 1300 пассажиров, направлявшихся в Россию, оказались в затруднительном положении в Объединённых Арабских Эмиратах. Из-за конфликта между Ираном и Израилем были отменены сразу восемь рейсов по маршруту Шарджа — Москва.

По информации от SHOT, несколько пассажиров авиакомпании Air Arabia столкнулись с проблемой в Шардже из-за того, что рейсы, которые должны были лететь через воздушное пространство Ирана, были отменены. В результате этого пострадали как минимум 1344 человека, так как восемь рейсов, запланированных на период с 13 по 15 июня, были отложены на неопределенное время.

Некоторые путешественники решили остаться в гостинице на некоторое время. те же путешественники, кто не испугался возможных финансовых трудностей, продолжили свой путь на родину в Россию через Абу-Даби или казахскую Астану.

Трудности возникли и у тех, кто следовал в Москву через Шарджу с пересадкой в Коломбо (Шри-Ланка). Работники аэропорта Шри-Ланки не могут предоставить информацию о том, когда пассажиры смогут покинуть территорию страны.

Напомним, 13 июня Израиль осуществил атаку по иранской инфраструктуре, используемой для реализации ядерной программы. Тель-Авив прозвал эту операцию «Восходящий лев».

В ответ на эти действия Иран выпустил порядка 2 тыс. ракет в сторону израильского государства, в результате чего был практически полностью разрушен город Ришон-ле-Ционе.

Ранее российский режиссер Федор Бондарчук рассказал об эвакуации из Ирана в Азербайджан на фоне обострения конфликта с Израилем.