Более 14 тысяч человек пострадали при жертвоприношениях в Турции

Более 14 тысяч жителей Турции вынуждены были обратиться за медицинской помощью в первый же день мусульманского праздника Курбан-байрам.

Все они получили травмы по попытке самостоятельно заколоть жертвенное животное. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу.

Больше всего пострадавших зарегистрировано в Анкаре (1049 человек). Далее идут Стамбул (753) и Конье (655). По словам Мемишоглу, такие ситуации происходят ежегодно, в связи с чем, считает он, нужно привлечь к совершению жертвоприношения специалистов.

Курбан-байрам считается одним из главных мусульманских праздников. В этом году первый день празднования выпал на пятницу, и жители Турции будут отдыхать до вторника.

В прошлом году в аналогичный день за медицинской помощью обратились почти 16 тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что в Омской области остановили автомобиль, набитый крадеными баранами.