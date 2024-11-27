SHOT: в Омской области остановили автомобиль, набитый крадеными баранами

Рано утром на трассе Шербакуль-Азово инспекторы обратили внимание на автомобиль «Ниссан Санни», в салоне которого сидели подозрительные лица. При открытии двери были обнаружены восемь баранов, сообщил SHOT.

На вопросы о назначении груза водителю и двум пассажирам было сложно ответить, их задержали для выяснения обстоятельств.

В ходе допроса мужчины признались, что украли скот из близлежащей деревни. Бараны были возвращены законным владельцам.

Было установлено, что данная группа также могла быть причастна к другим случаям кражи овец из сел Максимовка и Изюмовка, в общей сложности похитив более 40 животных. Они действовали по схеме: ночью один оставался на стороже, а другой загружал баранов в автомобиль.

Животных впоследствии перевозили к заказчику в Ленинском округе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Как стало известно, среди похитителей — 27-летний Эльдар А. и 25-летний Аман Е.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о штрафах за нарушение правил содержания животных.