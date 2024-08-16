Более 140 человек пострадали от атак ВСУ под Курском

С 6 августа к настоящему времени пострадавшими от атак ВСУ признаны более 140 мирных жителей Курской области, среди них 10 детей. Всем этим людям была оказана необходимая медицинская помощь. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко на брифинге. Его слова передают журналисты ТАСС.

«Среди мирного населения пострадали и поступили в медицинские учреждения в Курской области 141 человек, в том числе 10 детей. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», — сообщил Алименко.

Более 76 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома и временно эвакуироваться в другие регионы России. Пострадавшим собирают гуманитарную помощь, в том числе и в Москве — в городе открыты 14 штабов «Москва помогает».

Не менее тысячи украинских солдат вторглись на территорию Курской области 6 августа. Армии России удалось остановить врага, киевская армия начала отступление. По оценкам Минобороны России, Украина потеряла в боях под Курском до 1120 военных и не менее 140 единиц техники.

Ранее сообщалось о том, что в Тучково собрали целый КамАЗ всего необходимого для бойцов СВО: вода, медикаменты, продукты и инструменты. Организатором сбора является местный предприниматель Юрий Дорофеев.