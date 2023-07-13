Более 140 ресторанов и кафе присоединились к проекту «Завтрак в Подмосковье»

Большим спросом пользуются в регионе экономные утренние завтраки. Они организованы в рамках специального гастрономического проекта.

Авторы совместной оригинальной идеи — Министерство культуры и туризма Московской области и областное Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Проект поддержали более 140 заведений общепита.

С первых же дней бюджетные и сытные завтраки вызвали интерес, как у жителей Подмосковья, так и у туристов. Например, в Звенигороде, как отмечает старший менеджер одного из ресторанов Екатерина Новикова, экскурсии по достопримечательным местам начинаются именно с вкусной трапезы. Творог и яйца для традиционного омлета приобретаются у постоянных поставщиков из фермерских хозяйств.

В кафе, которые стали участниками проекта, на входе наклеена специальная марка. Проект действует до конца лета.

Ранее сообщалось, что футболисты из подмосковного Дмитрова вышли в финал всероссийского турнира «Кубок регионов».