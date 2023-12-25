Более 1400 рабочих продолжают осуществлять строительство детской больницы в Красногорске

На сегодняшний день строительная готовность Московской областной детской больницы в Красногорске составляет уже более восьмидесяти процентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства стройкомплекса.

На объекте задействовано более тысячи четырехсот рабочих, а также двадцать две единицы спецтехники. В настоящий момент завершаются работы по устройству фасадных конструкций и кровельные работы. Напоминаем, что подрядчиком на объекте выступает АО «МСУ-1».

Ожидается, что в больнице будет все для эффективного и комфортного лечения маленьких пациентов: от современного оборудования до игровых комнат и прогулочной зоны. Ежегодно помощь смогут получать 14,5 тысяч детей. При этом медицинскую помощь в новом современном здании будут получать дети не только из Московской области, но и прилегающих регионов. Строительство областной детской больницы в Красногорске завершат в марте 2024 года.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье продолжают активно осуществлять работу по модернизации первичного звена и стационаров.