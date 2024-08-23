Более 1,6 тыс. штрафов было выписано автоводителям Рязани с начала года за парковку на газонах
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В этом году административные комиссии Рязани выписали штрафы более чем 1,6 тыс. водителям водителей за заезд и парковку на газонах. Об этом сообщило 7info.
Уточняется, что общая сумма штрафов составила почти два миллиона рублей.
Подчеркивается, что парковка на газонах, детских и спортплощадках, тротуарах, а также иных элементах благоустройства запрещена правилами благоустройства. Это касается всех участников дорожного движения.
Ранее сообщалось, что более 300 случаев парковки на газонах выявили в Московской области с начала месяца.