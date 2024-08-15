Свыше трехсот случаев парковки на газонах выявили в Московской области

С начала августа в Подмосковье выявили 307 случаев парковки в зонах зеленых насаждений, помощь в этом оказали местные жители при помощи программы «Народный инспектор». Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Сумма штрафов по этим случаям составила 423 тысячи рублей. Чаще всего нарушения фиксировали в Красногорске, где составили 56 постановлений на сумму 86 тысяч рублей. Напомним, что раздел «Народный инспектор» размещен на портале «Добродел». Чтобы сообщить о нарушении, жителям нужно записать видео, на котором будет видна зона парковки, а также номер автомобиля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.