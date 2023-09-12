Более 160 тысяч льготников Подмосковья оформили электронный социальный паспорт с начала лета

Жителям Московской области с начала июня текущего года доступен цифровой социальный паспорт. Этот проект реализуется по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Так, с начала лета цифровой паспорт льготника скачали свыше 160 тысяч жителей Подмосковья, уточнила министр социального развития области Людмила Болатаева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

В цифровом паспорте содержится штрих-код социальной карты. По нему можно получить скидку в аптеках, магазинах, музеях и кинотеатрах, напомнили в Минсоцразвития Подмосковья. Социальный паспорт доступен на региональном портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за участие в выборах.