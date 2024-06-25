Более 160 жертв и 15 781 обстрелов ВСУ: раскрыты потери Горловки с начала СВО

Мэр города Горловка Иван Приходько раскрыл в беседе с RT количество погибших и пострадавших за два года ведения спецоперации. Он также рассказал про последствия атак ВСУ.

Украинские силы за два года устроили 15 781 обстрелов Горловки. По словам градоначальника, это привело к разрушению 2 892 частных домов. Люди остались без квартир: как минимум 1 161 повреждена или уничтожена полностью.



Приходько также отметил, что обстрелы Горловки не прекращаются и по сей день. Украинские формирования засели в подконтрольной Константиновке и Дзержинске, а также поселке Новгородское. Именно оттуда совершаются атаки на город.

Обстрелы — причина перевода детей и подростков Горловки на дистанционное обучение. Мэр уточнил, что такие атаки с начала СВО уже унесли жизни 161 человека. Более 715 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Шумы на горловском направлении и движутся к Торецку.