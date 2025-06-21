Flightradar24 передает о летящих к границе с Ираном двух военных транспортниках США

В район Персидского залива, к границам Саудовской Аравии и Кувейта, были отправлены два военно-транспортных самолёта Lockheed C-5M Super Galaxy из Соединённых Штатов. Это следует из данных, полученных от сервиса Flightradar24.

Согласно данным на карте, первый самолет поднялся в воздух с аэродрома в Италии и был замечен в воздушном пространстве к югу от населенного пункта Аль-Хардж в Саудовской Аравии.

Второй транспортник США не так давно взлетел с авиабазы Рамштайн, расположенной в Германии. Его заметили неподалёку от города Аль-Вафра, который находится рядом с границей Саудовской Аравии.

Напомним. что накануне американский лидер Дональд Трамп сообщил, что готов дать Ирану максимум две недели на достижение соглашения по ядерной программе страны.

В ночь с 12 на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, обвинив его в разработке секретной программы по созданию ядерного оружия.

В ходе операции были нанесены удары по ядерным объектам, штабам, известным учёным-ядерщикам, военным базам, системам противовоздушной обороны и ракетам класса «земля-земля».

Ранее Генштаб ЦАХАЛ заявил, что Иран окружил Израиль «кольцом огня».